Вологжанин украл ноутбук и сотовый телефон из открытой квартиры на улице Козлёнской

В Вологде полицейские задержали 36-летнего подозреваемого в квартирной краже.

С заявлением о пропаже имущества к правоохранителям обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал, что из его квартиры пропали ноутбук и сотовый телефон. Ущерб он оценил в 80 тысяч рублей. Также он сообщил, что перед пропажей выходил из дома на несколько минут.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 г.р. Оперативникам злоумышленник пояснил, что заходил в дома и искал открытые квартиры. В одном из домов на улице Козленской подозреваемый увидел открытую входную дверь, зайдя внутрь, он обнаружил имущество, которое в дальнейшем украл», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Похищенную технику полицейские обнаружили во время обыска по месту жительства подозреваемого. Ноутбук и телефон будут возвращены законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.