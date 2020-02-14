В Вологде задержали пьяного тракториста, выполнявшего опасные манёвры

14.02.2020 [Происшествия]

В поселке Молочном города Вологды сотрудники ДПС задержали пьяного 45-летнего тракториста. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за управление спецтехникой в нетрезвом виде.

О нарушителе полицейские узнали от очевидца, который сообщил, что в районе улицы Ленина тракторист выполняет манёвры, которые могут представлять опасность для других участников дорожного движения.

 

«Во дворе одного из домов на улице Ленина полицейские остановили трактор. Резкий запах алкоголя изо рта, шаткая походка и невнятная речь водителя явно указывали на то, что мужчина управлял спецтехникой в состоянии опьянения. После проведения освидетельствования подозрения полицейских подтвердились», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Содержание паров алкоголя в выдыхаемом трактористом воздухе превысило норму в 7,5 раз. Мужчина не смог пояснить полицейским, куда и зачем он ехал. Также правоохранители выяснили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение в начале декабря 2019 года.

За повторное нарушение ПДД, мужчине грозит от 200 до 300 тысяч рублей штрафа, а также лишение свободы на срок до 2 лет.

Тэги: тракторист
Видео пресс-службы областного УМВД

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