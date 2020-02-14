Двух мошенников, по телефону обманывавших жителей других регионов, задержали в Вологде

14.02.2020 [Общество]

31-летний мужчина и 26-летняя девушка задержаны в Вологде по подозрению в совершении дистанционных мошенничеств. По версии следствия, злоумышленники специализировались на «возврате» потерянных вещей и документов.

— На сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях злоумышленники находили сообщения о пропаже документов, мобильных телефонов, пластиковых карт и другого имущества. Затем они связывались с инициатором объявления и предлагали вернуть потерянную вещь за вознаграждение. Получив деньги, мошенники прерывали общение. Потерпевшими становились люди из различных регионов России, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, жителю Новосибирска подозреваемые сообщили, что за 45 тысяч рублей ему вернут угнанный ранее автомобиль. Мужчина поверил звонившим и перевел деньги на номер мобильного телефона.

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в одной из квартир Вологды.  На месте полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. Подозреваемые попытались избавиться от средств связи, однако оперативники обнаружили мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас девушку и молодого человека проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: дистанционное мошенничество, мошенники, полиция
Фото пресс-службы областного УМВД

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