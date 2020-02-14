Вологодскую фирму оштрафовали на 350 тысяч рублей за некачественное филе трески 

ООО «Кубенское» оштрафовали на 350 000 рублей за нарушение требований по безопасности рыбной продукции. С заявлением о привлечении предприятия к административной ответственности в суд обратилось региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты признали небезопасным производимое предприятием филе трески.

- Лабораторные исследования указанной продукции показали превышение допустимого уровня количества санитарно-показательных микроорганизмов (мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), что свидетельствовало о ее непригодности, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

В итоге, учитывая, что ранее организацию уже привлекали к ответственности за подобные нарушения, суд назначил ООО «Кубенское" наказание в виде штрафа в 350 000 рублей. Это решение фирма попробовала обжаловать в вышестоящей инстанции, но и та оставила его в силе.