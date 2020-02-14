Хоккейная «Северсталь» обыграла китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:1

14.02.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Счёт в матче, который прошёл накануне в Череповце, был открыт уже на восьмой секунде игры. Хозяева льда, игроки «Северстали», сразу после стартового вбрасывания отправились к воротам гостей, и Богдан Якимов завершил эту атаку точным броском по воротам Шимон Грубеца. Гости сравняли счёт в середине второго периода, "расстреляв" ворота Владислава Подъяпольского с ближнего пятачка. Окончательный счёт, за пять с половиной минут до конца основного времени матча установил Вадим Кудако - 2:1.

Благодаря этой победе «Северсталь» сохраняет шансы на попадание в плей-офф. За пять матчей до окончания регулярного сезона отставание череповчан от "кубковой восьмерки" составляет 8 очков.

«Каждая новая игра начинается с нуля, и ты играешь 60 минут. Можешь за это время как выйти вперёд, так и пропустить. Мы после пропущенного гола продолжаем играть в свою игру. Самая большая разница в игре, наверное, случилась в первом периоде. Первую половину мы давили, а вторую больше играли в обороне. Дальше игра сравнялась, и не было ощутимой разницы. Нам нужно брать свои очки. Каждый из ребят хочет доказать, что достоин остаться на следующий сезон», -  сказал после матча автор победной шайбы в составе «Северстали» Вадим Кудако.

После этого матча «Северсталь» отправляется на последнюю в этом сезоне, последнюю в этом Регулярном чемпионате, выездную серию. 15 февраля череповчане сыграют против новосибирской «Сибири», 17-го встретятся с челябинским «Трактором».
 

Тэги: хоккей

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