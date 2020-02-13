Новые участки четырех улиц обещают построить в Череповце в 2020-2021 годах

В Череповце определили четыре улицы, которые собираются построить в 2020–2021 годах. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вадим Германов.

Так, по мнению чиновников, необходимо продлить улицу Краснодонцев — за военкоматом вырос большой жилой массив, асфальтированная дорога там необходима. Улицу Максима Горького построят от парка КиО до реки. Ее реконструкция планируется в рамках федерального финансирования проекта «Русские берега».

Изображение со страницы Вадима Германова в соцсети

Кроме того, планируется возвести Северную объездную дорогу, которая пройдет в обход Ясной Поляны, а также расширить Шекснинский проспект до шести полос. После открытия моста эта улица станет главной магистралью, связывающей Зашекснинский район и Южное шоссе.

— Эти проекты строительства дорог в городе представим губернатору на градсовете, который он проведет в конце апреля, — написал Вадим Германов.

Ориентировочная стоимость всех вышеперечисленных работ — около 900 млн рублей.