Замдиректора «Судоходной компании «Сухона» будут судить за сокрытие 5 млн. рублей от налоговой

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора ООО «СК „Сухона“». Его обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, с августа 2016 года по сентябрь 2017 года, замдиректора, зная об имеющейся задолженности по налогам, вывел со счёта организации более 5 миллионов рублей. За счёт этих средств, задолженность можно было погасить.

«Поставив свои личные интересы и интересы коммерческой организации выше интересов государства, злоумышленник своими преступными действиями причинил ущерб в размере более 2,5 млн. рублей», — пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.