В Верховажье прокуратура обнаружила нарушения СанПиН в продуктовом магазине

Арбитражный суд Вологодской области привлёк к административной ответственности ООО «Полёт» за продажу продуктов питания с нарушением СанПиН. С заявлением о привлечении общества к ответственности в суд обратилась прокуратура Верховажского района.

«Основанием обращения стали результаты проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов при реализации продуктов питания в ООО „Полет“, проведенные прокуратурой Верховажского района совместно со специалистом — экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей», — сообщает прокуратура Вологодской области.

В частности, проверка показала, что рыбные пресервы «Сельдь филе солёная в масле» хранились с нарушением правил, установленных изготовителем (при температуре +4 градуса), а на части мясной продукции была нарушена целостность упаковки (после вскрытия упаковки, срок годности продукта составляет не более 24 часов).

В судебном заседании представитель ответчика не оспаривал выявленных нарушений, указал на их устранение и просил признать правонарушение малозначительным. Учтя эти факторы, суд привлёк к общество к административной ответственности в виде предупреждения.