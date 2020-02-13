Череповчанина, который ножом изуродовал лицо продавщице на рынке, приговорили к пяти годам колонии

13.02.2020 [Происшествия]

В Череповце осудили хулигана, который напал с ножом на продавщицу зелени на рынке. У потерпевшей остались шрамы на лице, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел на территории рынка «Русский базар» в июне 2019 года. Пьяный, ранее судимый 30-летний мужчина шел между рядами и нецензурно выражался. Продавщица зелени сделала ему замечание.

— Тогда он со словами «Ах ты такая» подошел к ней и ударил ее ножом по лицу. Она в момент удара закрыла глаза, поэтому не сразу поняла, что произошло. У нее был шок, по лицу текла кровь. На голове у нее был надет платок, который оказался порезан. На скорой она была доставлена в больницу, ей зашили раны, затем она в течение длительного времени лечилась амбулаторно. После того как швы были сняты, образовались шрамы на лице, которые ее обезображивают, люди обращают внимание на них, спрашивают, что с ней случилось, ей это неприятно, — так передает показания потерпевшей на суде пресс-служба.

Череповчанина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.п. д, з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Суд, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему и предыдущему приговору, назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.  Кроме того, он должен выплатить потерпевшей 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

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