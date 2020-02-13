Бойцы Росгвардии задержали череповчанина, который не смог оплатить услуги элитной сауны

13.02.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяного 63-летнего местного жителя, отказавшегося оплатить услуги элитной сауны на Октябрьском проспекте.

Сигнал из заведения поступил правоохранителям около 22 часов. Сотрудники заведения рассказали, что мужчина отдыхал там с молодой спутницей, а по истечении отведённого времени отказался оплатить оказанные услуги в размере 12,5 тысяч рублей.

«В беседе с сотрудниками вневедомственной охраны нетрезвый мужчина пояснил, что женщина, находившаяся с ним, уже ушла, а денег для оплаты у него нет», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Череповчанина передали полицейским для принятия процессуального решения.

Ранее пресс-служба Росгвардии также сообщала о ещё одном жителе Череповца, который 11 февраля устроил скандал с работниками сауны на проспекте Победы. Мужчина в нижнем белье пытался развязать драку с администратором заведения, а потом и с приехавшими по вызову правоохранителями. В отношении задержанного составили протокол за мелкое хулиганство.

Тэги: сауна

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