В Вологде 459 многодетных семей в 2020 году получат выплаты по земельному сертификату

В 2020 году выплату по земельному сертификату получат 459 семей Вологды. 102,5 млн рублей на эти цели выделены из областного бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В прошлом году жителям Вологды было вручено 416 земельных сертификатов. Денежную альтернативу земельному участку под строительство выбрали более 95 % семей. Что касается работы в 2020 году, то Департаментом градостроительства составлен реестр семей, имеющих право получить участок под строительство или сертификат. В порядке очередности им отправляются письма с информацией», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После получения уведомления семья в течение 15 дней должна в письменном виде сообщить о согласии или об отказе от земельного сертификата и оформить соответствующее заявление. Сделать это можно в департаменте градостроительства по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 (единое окно № 2), с понедельника по среду - с 9.00 до 12.00. В случае подтверждения согласия, в течение 60 дней, семье необходимо собрать пакет документов.

Распорядиться земельным сертификатом можно по шести направлениям: приобретение земельного участка под строительство жилого дома; оплата цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита; погашение кредита, в том числе ипотечного, а также процентов по нему; оплата договора участия в долевом строительстве жилого помещения; оплата договора строительного подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома.

Выплата по земельному сертификату составляет 223 400 рублей.