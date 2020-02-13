В Вологде 459 многодетных семей в 2020 году получат выплаты по земельному сертификату

13.02.2020 [Общество]

В 2020 году выплату по земельному сертификату получат 459 семей Вологды. 102,5 млн рублей на эти цели выделены из областного бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«В прошлом году жителям Вологды было вручено 416 земельных сертификатов. Денежную альтернативу земельному участку под строительство выбрали более 95 % семей. Что касается работы в 2020 году, то Департаментом градостроительства составлен реестр семей, имеющих право получить участок под строительство или сертификат. В порядке очередности им отправляются письма с информацией», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

После получения уведомления семья в течение 15 дней должна в письменном виде сообщить о согласии или об отказе от земельного сертификата и оформить соответствующее заявление. Сделать это можно в департаменте градостроительства   по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2 (единое окно № 2), с понедельника по среду - с 9.00 до 12.00. В случае подтверждения согласия, в течение 60 дней, семье необходимо собрать пакет документов.

Распорядиться земельным сертификатом можно по шести направлениям: приобретение земельного участка под строительство жилого дома; оплата цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; оплата первоначального взноса при получении жилищного кредита; погашение кредита, в том числе ипотечного, а также процентов по нему; оплата договора участия в долевом строительстве жилого помещения; оплата договора строительного подряда на реконструкцию индивидуального жилого дома.

Выплата по земельному сертификату составляет 223 400 рублей.

Тэги: многодетные семьи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

1031
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно учат кататься на горных лыжах в Стризнево
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Бойцы Росгвардии задержали череповчанина, который не смог оплатить услуги элитной сауны
В Вологде 459 многодетных семей в 2020 году получат выплаты по земельному сертификату
Череповчанка написала в полицию ложный донос о хищении смартфона
На станции Лоста в 2020 году начнут строить третий главный путь
Пять прибывших в Вологодскую область граждан Китая остаются под наблюдением медиков
 


12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

1031
0
13.02.2020 [БлогоVO]

Что за яркая звезда видна по вечерам?

37
0
13.02.2020 [Обзор Прессы]

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

146
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика