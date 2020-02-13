На станции Лоста в 2020 году начнут строить третий главный путь

9,4 млрд рублей планирует потратить «РЖД» на развитие Вологодского региона Северной железной дороги в 2020 году.

— В рамках комплексного проекта по развитию железнодорожных подходов к портам Северо-Западного бассейна будет завершено строительство третьего главного пути на участке Вологда-1 — Вологда-2, продолжится реконструкция Череповецкого железнодорожного узла, начнется строительство третьего главного пути на станции Лоста, — сообщает пресс-служба СЖД.

Также запланировано строительство трех приемоотправочных путей транзитного парка станции Шарья и реконструкция транзитного парка станции Буй. 173 километра железнодорожного пути будут модернизированы и реконструированы — только на эти цели выделено более 3,5 млрд рублей.

Продолжится обновление устройств электроснабжения, перевооружение системы освещения станций Лоста, Вохтога и Николо-Полома, Вологда. На станции Шарья завершится строительство крытого пешеходного моста через железнодорожные пути и капитальный ремонт здания вокзала, а на станциях Скалино и Брантовка будут обустроены пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией.