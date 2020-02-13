Пять прибывших в Вологодскую область граждан Китая остаются под наблюдением медиков

На сегодняшний день пять из тринадцати прибывших на территорию Вологодской области после новогодних праздников граждан КНР остаются под наблюдением медиков. Все они были официально наняты для работы в России, обследованы и полностью здоровы, но находятся в карантине на время инкубационного периода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По распоряжению главного врача России за лицами, прибывшими из КНР, должно быть организовано непрерывное медицинское наблюдение в специально отведенных помещениях в течение инкубационного периода, который составляет две недели. Лица, пересекающие границу КНР, дважды проходят медицинский предупредительный контроль — как с китайской, так и с российской стороны. Их полностью обследуют. После сообщают данные в регионы, и на месте для прибывших из Китая организуют противоэпидемические мероприятия — постоянное наблюдение в течение инкубационного периода.

Сначала карантин был снят для трех китайцев из тринадцати, остальные десять были изолированы, под постоянным медицинским наблюдением. Пять из них были помещены на обсервацию на территории Грязовецкого района, оставшаяся половина размещена в структурном подразделении Сокольской ЦРБ.

«По распоряжению департамента здравоохранения для медицинского наблюдения к нам поступили пять граждан из КНР, которые прибыли для выполнения работ по контракту на территории Вологодской области. Эти люди находились под наблюдением в инфекционной областной больнице, но из-за роста уровня острых респираторных инфекций лечебные места пришлось освободить для пациентов. Все жители КНР, находящиеся на Вологодчине, здоровы, прошли предварительное обследование, за ними организовано медицинское наблюдение. Лица, ведущие наблюдение за ними, работают в специальном противоэпидемическом режиме, снабжены всеми необходимыми предметами защиты: масками, халатами, бахилами и перчатками», - рассказал и. о. главного врача Сокольской ЦРБ Владимир Богатырев.

Эксперты оценивают эпидемиологическую обстановку на территории Вологодской области как благополучную, однако просят жителей региона воздержаться от посещений КНР.

«На сегодняшний день коронавирусной инфекции ни у кого не зарегистрировано: ни у жителей Вологодской области, прибывших с территории КНР, ни у граждан КНР, приехавших в область, - рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Смелков. – 10 граждан КНР находятся сегодня (ред. - 12 февраля) под медицинским наблюдением, у пяти из них карантин заканчивается 13 февраля».

Таким образом, по данным на 13 февраля, в Вологодской области под наблюдением остаются пять прибывших из КНР человек.