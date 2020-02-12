Мошенники похитили деньги со счёта череповчанки, пытавшейся продать массажную кровать

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 13 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Так, в Череповце 66-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже массажной кровати.

«Покупательница нашлась почти сразу. Она сообщила, что может перевести всю сумму за товар, однако плохо разбирается в онлайн переводах, поэтому на помощь придет ее дочь. Девушка взяла трубку и дала череповчанке инструкцию. Вместо получения денег продавец сама совершила несколько платежей на общую сумму порядка 90 тысяч рублей. Немного придя в себя, она спросила у дочери покупательницы, почему деньги платит она. Мошенница ответила: «Так надо», - и бросила трубку. Обманутая череповчанка поспешила в отдел полиции и написала заявление», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ещё одной, 31-летней жительнице Череповца мошенники позвонили и представились сотрудниками одного из банков. Злоумышленники сообщили, что женщина оставила заявление на получение онлайн-кредита и убедили её сообщить им данные своей карты для отмены заявки.

«Череповчанка испугалась и сообщила реквизиты карты, а затем и коды из смс сообщения. В это время преступники вошли в личный кабинет клиента банка и оформили заявку на получение 143 тысяч рублей. Затем они сказали девушке, что эти деньги нужно обналичить и перевести на сберегательный счет. Таким образом мошенники оформили кредит на имя доверчивой жительницы Череповца, а затем убедили ее перевести средства на свои счета», - отмечают в полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.