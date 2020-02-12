Мошенники похитили деньги со счёта череповчанки, пытавшейся продать массажную кровать

12.02.2020 [Общество]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 13 заявлений от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Так, в Череповце 66-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже массажной кровати.

«Покупательница нашлась почти сразу. Она сообщила, что может перевести всю сумму за товар, однако плохо разбирается в онлайн переводах, поэтому на помощь придет ее дочь. Девушка взяла трубку и дала череповчанке инструкцию. Вместо получения денег продавец сама совершила несколько платежей на общую сумму порядка 90 тысяч рублей. Немного придя в себя, она спросила у дочери покупательницы, почему деньги платит она. Мошенница ответила: «Так надо», - и бросила трубку. Обманутая череповчанка поспешила в отдел полиции и написала заявление», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Ещё одной, 31-летней жительнице Череповца мошенники позвонили и представились сотрудниками одного из банков. Злоумышленники сообщили, что женщина оставила заявление на получение онлайн-кредита и убедили её сообщить им данные своей карты для отмены заявки.

«Череповчанка испугалась и сообщила реквизиты карты, а затем и коды из смс сообщения. В это время преступники вошли в личный кабинет клиента банка и оформили заявку на получение 143 тысяч рублей. Затем они сказали девушке, что эти деньги нужно обналичить и перевести на сберегательный счет. Таким образом мошенники оформили кредит на имя доверчивой жительницы Череповца, а затем убедили ее перевести средства на свои счета», - отмечают в полиции.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне
12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

601
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенники похитили деньги со счёта череповчанки, пытавшейся продать массажную кровать
Задолженность за газ жителей и предприятий Вологодской области сократилась на 58,3%
В Вологде двух подростков осудили за хищение 480 тысяч рублей со счетов детей-сирот
Заяц в косоворотке и кот с арбузом: на звание талисмана переписи населения-2020 претендуют работы вологодских художников
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
Четверых мигрантов, незаконно работавших на пилораме, задержали в Бабаевском районе
Более 12 тысяч девятиклассников Вологодской области проходят собеседование по русскому языку
 


12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

601
0
12.02.2020 [БлогоVO]

Весь район отдан под застройку. И ни одного сквера, ни одной зелёной зоны внутри!

315
0
11.02.2020 [Обзор Прессы]

Человек на карте: как работает в детском саду молодой мужчина-воспитатель

627
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика