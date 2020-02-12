В Вологде двух подростков осудили за хищение 480 тысяч рублей со счетов детей-сирот

12.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд огласил приговор двоим 17-летним местным жителям. Они признаны виновными в мошенничестве и совершении кражи. 

Судом и следствием было установлено, что в октябре 2018 года один из обвиняемых познакомился в соцсети с жителем Ярославской области.

«Добившись его доверия, через месяц после знакомства подросток попросил нового приятеля помочь с переводом денег под ложным предлогом, что его собственная карта заблокирована. Уверив потерпевшего, что ранее на его счет в банке был осуществлен перевод денег, подсудимый попросил вернуть ему 40 тысяч рублей, что тот и сделал, осуществив перевод», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Спустя ещё месяц, юноши заманили потерпевшего в Вологду и, под тем же предлогом, перевели с его счёта 411 тысяч рублей.

Кроме того, один из обвиняемых, воспользовавшись банковским приложением на телефоне своего знакомого, похитил с его счёта 30 тысяч рублей. Он сделал это в день 18-летия второго пострадавшего. При этом оба пострадавших являются сиротами. 

Решением суда одному подростку назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, второму -  1 года 7 месяцев лишения свободы условно.

Тэги: мошенничество, кража, сироты

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