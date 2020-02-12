Заяц в косоворотке и кот с арбузом: на звание талисмана переписи населения-2020 претендуют работы вологодских художников

12.02.2020 [Общество]

Герои иллюстраций, созданных четырьмя жителями Вологодской области, претендуют на звание народного талисмана цифровой переписи населения-2020. Прием заявок на конкурс завершился, участники из 74 регионов прислали более 900 рисунков, шесть из которых — работы вологжан. Они предложили на роль талисмана зайца в косоворотке, девочку с ромашкой, берёзку и дуб, мышь и птицу-сирин с цифровыми планшетами, а также котёнка под арбузным зонтом.

Автор работ - https://www.instagram.com/lowerevil_/

— Победителя выберут в два этапа: с помощью открытого голосования и выбора жюри. Первый уже начался и продлится до 21 февраля включительно. Чтобы поддержать земляков, нужно зарегистрироваться на сайте strana2020.ru и проголосовать за одну из понравившихся работ, — сообщается на сайте правительства Вологодской области.

Будет сформирован список участников с наибольшим количеством баллов, победителя выберет жюри. Автор талисмана получит в качестве приза 60 тысяч рублей, а созданный им персонаж станет эмблемой Всероссийской переписи населения и появится на печатной, информационной и рекламной продукции.

Тэги: перепись, конкурс

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