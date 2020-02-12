74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ

ТГК-2 сообщило об отключении отопления в 74 домах в центре Вологды. Среди них 21 административное здание.

В зону отключения попали дома по адресам: улица Герцена, 45, 49, 61, 65; улица Зосимовская, 57, 59, 63, 69; улица Козленская, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 64б, 65, 65а, 67, 69, 70, 74, 76, 78, улица Первомайская, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 5, 12, 13; Пречистенская наб., 58, 58а, 60, 64,6 4а; улица Предтеченская, 3, улица Пирогова, 12, 14; Советский пр., 21, 31, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 68.

По данным компании, ориентировочные сроки отключения - с 11.30 до 0.00 12 февраля. В это время будут произведены ремонтные работы на запорной арматуре.

В пресс-службе областного УМЧС NewsVo сообщили, что отключение плановое, а, поскольку на улице плюсовая температура, угрозы не представляет.