Четверых мигрантов, незаконно работавших на пилораме, задержали в Бабаевском районе

12.02.2020 [Общество]

В Бабаевском районе полицейские задержали четверых иностранных граждан, незаконно трудившихся на пилораме, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Какому именно, в пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo не пояснили.

«В общей сложности полицейские проверили порядка 30 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у местных предпринимателей. При проверке одной из лесных делянок выявлены трудовые мигранты, у которых отсутствовали разрешительные документы, а также нарушена цель въезда на территорию Российской Федерации. Они заявили частную цель визита, однако выполняли работу за оплату»,-  сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В отношении задержанных составлено 12 административных протоколов за нарушения правил въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории России. В отношении их работодателя также составлены протоколы за нарушение правил привлечения иностранных рабочих и их пребывания в РФ. Каждому из задержанных иностранцев грозит до 15 тысяч рублей штрафа, их работодателю – до 80 тысяч рублей.

Тэги: мигранты, нарушения

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