Более 12 тысяч девятиклассников Вологодской области проходят собеседование по русскому языку

12.02.2020 [Общество]

12 416 девятиклассников Вологодской области 12 февраля проходят итоговое собеседование по русскому языку. «Зачет» за собеседование с 2019 года является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации.

— Участникам итогового собеседования предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, — сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На выполнение работы каждому участнику отводится, в среднем, 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Почти все девятиклассники проходят собеседование в своих школах, для 11 человек, имеющих заключение медицинской организации и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, его проводят на дому.

— Контрольно-измерительные материалы для собеседования поступают по защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации, а потом в школу, где девятиклассники будут проходить испытание. На собеседовании присутствуют общественные наблюдатели, и ведется аудиозапись, — отмечают в пресс-службе. 

Результаты собеседования — «зачет» или «незачет» — выпускники узнают через пять дней.

Тэги: выпускники, ГИА

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне
12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

351
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде двух подростков осудили за хищение 480 тысяч рублей со счетов детей-сирот
Заяц в косоворотке и кот с арбузом: на звание талисмана переписи населения-2020 претендуют работы вологодских художников
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
Четверых мигрантов, незаконно работавших на пилораме, задержали в Бабаевском районе
Более 12 тысяч девятиклассников Вологодской области проходят собеседование по русскому языку
В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи
100 тысяч рублей на третьего ребёнка выплатили вологодской семье после их обращения к депутату Холодову
 


12.02.2020 [Общество]

В Соколе продают здание терапевтического отделения, а жители жалуются на недоступность медпомощи

351
0
12.02.2020 [БлогоVO]

Весь район отдан под застройку. И ни одного сквера, ни одной зелёной зоны внутри!

155
0
11.02.2020 [Обзор Прессы]

Человек на карте: как работает в детском саду молодой мужчина-воспитатель

573
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика