Более 12 тысяч девятиклассников Вологодской области проходят собеседование по русскому языку

12 416 девятиклассников Вологодской области 12 февраля проходят итоговое собеседование по русскому языку. «Зачет» за собеседование с 2019 года является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации.

— Участникам итогового собеседования предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

На выполнение работы каждому участнику отводится, в среднем, 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Почти все девятиклассники проходят собеседование в своих школах, для 11 человек, имеющих заключение медицинской организации и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, его проводят на дому.

— Контрольно-измерительные материалы для собеседования поступают по защищенным каналам связи в региональный центр обработки информации, а потом в школу, где девятиклассники будут проходить испытание. На собеседовании присутствуют общественные наблюдатели, и ведется аудиозапись, — отмечают в пресс-службе.

Результаты собеседования — «зачет» или «незачет» — выпускники узнают через пять дней.