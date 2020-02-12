100 тысяч рублей на третьего ребёнка выплатили вологодской семье после их обращения к депутату Холодову

В общественную приемную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова обратилась Юлия Николаевна.

В семье женщины произошло радостное событие – родился третий ребёнок. Вот только выплату на малыша Юлия Николаевна не могла получить.

«Мы стали работать с Департаментом социальной защиты, - комментирует Антон Холодов, - и в официальном ответе, который нам пришёл, было написано, что деньги в размере 100 000 рублей всё-таки будут выплачены. После этого позвонили Юлии Николаевне, и она рассказала, что вся сумма поступила на её карту».

Обратиться за помощью в общественную приёмную Антона Холодова можно по телефону: 8-981-509-00-07.