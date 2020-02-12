22 февраля в Вологодском районе пройдет фестиваль гармонистов

V Всероссийский фестиваль гармонистов «Гармонь для всех» пройдёт в Вологодском районе 22 февраля. Более сотни гармонистов из разных регионов страны — из Московской, Ленинградской, Рязанской, Кировской, Архангельской, Орловской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Омской, Ярославской, Владимирской, Челябинской и Вологодской областей, а также из Вологды и Москвы выступят на нескольких площадках Вологодского района.

Концерты пройдут в Домах культуры поселков Майский, Непотягово, Заря и Фофанцево 22 февраля, начало в 12:00.

— Творческие коллективы, самобытные частушечники, виртуозные гармонисты и баянисты подарят много положительных эмоций и ярких впечатлений, — сообщается на странице отдела культуры, молодежной политики и туризма Администрации Вологодского района в социальной сети.

Стоимость билетов — 200 рублей. По вопросам приобретения билетов организаторы призывают обращаться в места проведения концертов или по телефонам: 8-900-557-55-75 (п. Майский), 8-921-682-64-06 (п. Непотягово), 8-921-535-42-76 (п. Заря), 8 (8172) 77-65-30 (п. Фофанцево).