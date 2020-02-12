Чеховский бал-маскарад пройдёт в Вологодской областной библиотеке 1 марта

Вологодская областная библиотека имени Бабушкина и студия исторического танца «Эмоция» приглашают всех желающих принять участие в общегородском бале-маскараде, который посвящен 160-летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова. Бал состоится в воскресенье, 1 марта, в большом зале библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7.

— В программу вечера включены 23 танца, которые были популярны в эпоху Модерна, на рубеже XIX–XX веков: «новейшие» — танго, кекуок, матчиш и традиционные — вальсы, польки, галопы, кадрили и полонез, — сообщает сайт библиотеки. — У вас есть прекрасная возможность подготовить оригинальный маскарадный костюм и получить удовольствие от общения с гостями и участниками бала.

Во время танцевальных пауз участники бала смогут послушать юмористические рассказы Чехова, примут участие в благотворительном аукционе и конкурсе на лучший маскарадный костюм.

Русская вокальная и инструментальная музыка начала ХХ века прозвучит в исполнении лауреатов Всероссийских и международных конкурсов — певиц Ольги Пьянковой, Александры Колотий, пианистки Марии Козловой и фортепианного дуэта Ирины Кокиной и Ольги Селезневой.

Подробности в группе мероприятия в социальной сети.

Участие бесплатное, репетиции для всех участников уже начались. Они пройдут 12, 14, 17, 19, 21, 26 и 28 февраля в фойе 2-го этажа по адресу: Вологда, М. Ульяновой, 7. Начало репетиций в 18:30.