В Вологодском камерном театре поставили детективный спектакль по роману Ле Карре

Вологодский камерный драматический театр готовит к показу премьеру спектакля "Маленькая барабанщица". Это постановка по роману-бестселлеру английского писателя Джона Ле Карре, который вошел в американскую версию «100 лучших детективных романов всех времен».

Зрители увидят шпионскую историю о борьбе западных спецслужб с терроризмом в Европе и на Ближнем востоке в конце двадцатого века, сообщает Камерный театр.

По сюжету молодая и талантливая актриса Чарли встречает таинственного незнакомца на пляже в Греции. Она не подозревает, что совсем скоро станет участницей масштабной шпионской операции.

- В центре нашей детективной истории находится молодая актриса, которой выпадает сыграть странную и опасную роль в жизни, - рассказывает режиссер Яков Рубин. - Спектакль, разыгранный спецслужбами, наполнен двойниками, загадочным личностями и огромной любовью. Именно любовь толкает героиню согласится на новую опасную роль в театре жизни. Несмотря на то, что в романе и спектакле задеваются острые политические и неразрешимые межнациональные вопросы, центральной линией спектакля для нас стала тема одержимости актёрской профессией и верности любви. Героиня, мечтающая и играющая в театре шекспировские роли, обеим сторонам обозначенного конфликта отвечает по-шекспировски.

В спектакле заняты артисты Анна Карпунова, Александр Сергеенко, Максим Слепченков, Нази Магалашвили, Кристина Слепченкова.

Премьерные показы намечены на 21, 22 и 23 февраля.