Житель Белозерского района до смерти избил брата поленом

В Белозерском районе суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который во время пьянки до смерти избил брата поленом. Трагедия произошла в поселке Визьма 12 ноября 2019 года.

В тот день вечером в поселок вызвали бригаду скорой помощи для 40-летнего мужчины. Когда медики прибыли, пострадавший был без сознания, в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он скончался на следующий день в районной больнице из-за тупой травмы головы с переломом костей свода и основания черепа. О происшествии сообщили следователям.

Выяснилось, что нетрезвый брат умершего мужчины пришел из его дома к родственникам и сообщил о произошедшей драке. Потерпевшего обнаружили в его доме без сознания, всего в крови и вызвали фельдшера, которая и позвонила в «скорую помощь».

— По результатам проведенного расследования следователи СК России пришли к выводу о том, что 12 ноября 2019 года между нетрезвыми братьями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый вооружился находившимся в квартире деревянным поленом и нанес им удары по голове и шее потерпевшего. При судебно-медицинском исследовании тела погибшего кровоподтёки на левой руке, тупую травму шеи и головы с семью ушибленными ранами, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На допросе задержанный мужчина рассказал, что был сильно пьян и разозлился на брата сказанные им обидные слова. Решив отомстить, подсудимый взял в руки находившееся у печи полено и напал на родственника.

11 февраля суд приговорил жителя Белозерского района к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году в Вашкинском районе вынесли приговор 42-летнему жителю деревни Покровское, убившему родного брата топором во время пьянки.