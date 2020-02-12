В Вологодском районе сарай с курами сгорел из-за электрообогревателя

В деревне Гуреиха Вологодского района из-за оставленного без присмотра работающего обогревателя сгорел дом. Сигнал о происшествии поступил 11.32 днем 11 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Загорелся одноэтажный, рубленый жилой дом с двумя пристроенными дощатыми сараями. Пламя полностью уничтожило постройку вместе со всем имуществом.

Хозяин дома, 60-летний мужчина, рассказал, что утром уехал в Вологду по делам, оставив включенным электрообогреватель для обогрева сарая, в котором находились куры. Днем ему позвонили и сообщили, что его дом сгорел. Вернувшись, он увидел, как пожарные подразделения разбирают завалы.

По мнению вологжанина, пожар произошел из-за оставленного электрического обогревателя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.