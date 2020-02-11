Выставка пейзажей Русского Севера откроется в Доме Корбакова 14 февраля

Персональная выставка народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Валерия Страхова откроется в Доме Корбакова 14 февраля. Её открытие приурочено к 70-летию автора.

На выставке будет представлено более сотни картин из мастерской художника, созданных за долгий период творческой деятельности. Это пейзажи Русского Севера — Вологды, Тотьмы, Усть-Печенги, Валаамского монастыря.

— Живопись мастера безусловно самобытная и неповторимая, обладает еще одним редким в наше время свойством — высоким уровнем качества: она традиционна, в ней нет легковесности «модных тенденций», она значительна и неподвластна времени, как и главная ее тема — любовь к России, — сообщается о выставке на странице Вологодской областной картинной галереи в соцсети.