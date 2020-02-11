Промдизайн, хайтек и робототехника: в Череповце планируют открыть передвижной технопарк «Кванториум»

В Череповце собираются открыть передвижную версию технопарка «Кванториум», сообщает официальный сайт мэрии. Благодаря мобильному технопарку, дети из районов Вологодской области смогут получить допобразование по трём специальностям: промышленный дизайн, хайтек и робототехника.

«В одной агломерации, где будут проводиться занятия и куда будут привозить детей из других школ этого же муниципалитета, занятия будут проходить в течение 12 рабочих дней. Затем машина перемещается в другую агломерацию. После отъезда мобильного технопарка дети продолжают общаться с наставниками дистанционно. В летние каникулы мобильный технопарк примет участие в организации профильных инженерных смен. В штат мобильного технопарка будут входить 10 человек, шесть из них — педагоги», — рассказала директор череповецкого «Кванториума» Наталья Харзина

Общее финансирование проекта составит около 21 миллиона рублей: эти средства будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов. 4 миллиона рублей выделит также компания «Северсталь».

«Предполагается, что в течение учебного года передвижной „Кванториум“ смогут посетить более тысячи детей в районах, еще не менее трех тысяч будут участвовать в массовых мероприятиях с участием детского технопарка», — сообщает официальный сайт Череповца.

Официальное открытие «Мобильного „Кванториума“» назначено на 1 сентября 2020 года.