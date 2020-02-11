Студент из Вологодской области умер на уроке физкультуры в колледже города Волхов

В Ленинградской области во время урока физкультуры в Волховском колледже транспортного строительства умер студент из Чагодощенского района. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел 10 февраля. 47news.ru сообщает, что 16-летний студент умер после пяти минут разминки. Очевидцы рассказывают, что молодой человек схватился за сердце и упал. Прибывшие медики не смогли ему помочь.

— Известно, что юноша приехал учиться в Волхов из посёлка Сазоново Вологодской области. Учился на первом курсе факультета строительства автомобильных дорог и аэропортов, жил в общежитии, — отмечает издание.

Родителям студента уже сообщили о случившемся.