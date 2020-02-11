Студент из Вологодской области умер на уроке физкультуры в колледже города Волхов

11.02.2020 [Происшествия]

В Ленинградской области во время урока физкультуры в Волховском колледже транспортного строительства умер студент из Чагодощенского района. Следователи проводят проверку.

Инцидент произошел 10 февраля. 47news.ru сообщает, что 16-летний студент умер после пяти минут разминки. Очевидцы рассказывают, что молодой человек схватился за сердце и упал. Прибывшие медики не смогли ему помочь.

— Известно, что юноша приехал учиться в Волхов из посёлка Сазоново Вологодской области. Учился на первом курсе факультета строительства автомобильных дорог и аэропортов, жил в общежитии, — отмечает издание.

Родителям студента уже сообщили о случившемся. 

 

Тэги: физкультура, студенты, гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
В Вологодской области проведут замеры накапливаемого мусора в частных домах
Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
10.02.2020 [Общество]

В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

1421
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка пейзажей Русского Севера откроется в Доме Корбакова 14 февраля
«Свой театр» Всеволода Чубенко представит в Вологде новый спектакль
Экс-замгубернатора Вологодской области Олег Васильев назначен исполняющим обязанности гендиректора АО «Дед Мороз»
В Нюксенском районе суд оштрафовал охотника, случайно застрелившего 52-летнего мужчину
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Промдизайн, хайтек и робототехника: в Череповце планируют открыть передвижной технопарк «Кванториум»
Студент из Вологодской области умер на уроке физкультуры в колледже города Волхов
 


10.02.2020 [Общество]

В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

1421
0
11.02.2020 [БлогоVO]

Почта России — и пусть весь мир подождет!

5
0
11.02.2020 [Обзор Прессы]

Человек на карте: как работает в детском саду молодой мужчина-воспитатель

233
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика