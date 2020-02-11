В Тарногском районе ищут родных красноармейца Клавдия Ульяновского, командовавшего военным катером

В Вологодской области ищут родных командира военного катера «РТЩ-119», уроженца деревни Малыгинская Тарногского района Клавдия Дмитриевича Ульяновского. В 1943 году он погиб при взрыве судна вместе со всеми членами экипажа.

Тральщик — боевой корабль или катер, предназначенный для поиска, обнаружения, уничтожения морских мин и проводки кораблей за тралами через минные заграждения.

Фото из группы Вологодского объединения поисковиков

«РТЩ-119» потерпел крушение в Енотаевском районе Астраханской области на реке Волга в районе села Екатериновка 12 мая 1943 года — подорвался на мине.

— Поисковикам удалось полностью установить экипаж тральщика, состоявший из 7 человек. Стало известно и имя главного старшины Клавдия Дмитриевича Ульяновского — командира тральщика РТЩ-119, — сообщает Вологодское объединение поисковиков.

На месте гибели экипажа планируют установить новый памятник с портретами погибших героев. Уже удалось найти фото пяти членов экипажа, но среди них нет Клавдия Ульяновского.

Поисковики просят у жителей Вологодской области помощи в поиске информации о Клавдии Дмитриевиче Ульяновском и его родственниках, ищут фото дома командира в деревне Малыгинская и фото деревни. Информацию можно присылать в группу Вологодского объединения поисковиков.