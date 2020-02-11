В Вологде пропал 15-летний подросток

В Вологде ищут 15-летнего Константина Жилина, который 1 февраля самовольно покинул детское социальное учреждение, в котором воспитывался, и перестал выходить на связь.

— В ходе проверки установлено, что Жилин К.А. ушел 01.02.2020 около 08 часов в школу, из которого после окончания уроков не вернулся. В ходе неоднократных звонков на мобильный телефон несовершеннолетний пояснял, что возвращаться он не намерен, просил не искать его, после 23 часов 01.02.2020 выключил телефон, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Рост школьника — 180 см, волосы темные, удлиненные, глаза карие. Был одет в пуховик черного цвета, брюки «джокеры» черного цвета, кроссовки черно-зеленого цвета с подошвой белого цвета, ушел без головного убора, при себе имел рюкзак черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения подростка, просят сообщить в следственный отдел по городу Вологда СУ СК России по Вологодской области или в ближайший отдел полиции по телефону 02.