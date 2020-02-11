Колыму Шаламова и Дудя сравнят в рамках дискуссии в Вологде

Вологодская областная картинная галерея приглашает вологжан принять участие в интеллектуальной дискуссии «Колыма Шаламова и… Колыма Дудя», которая пройдёт 13 февраля в Шаламовском доме.

— Такой формат мероприятия для нас — пробный шар, — пояснили NewsVo в Шаламовском доме. — Со стороны Шаламова в дискуссии примет участие писатель и журналист Валерий Есипов, а со стороны Дудя — студент Вологодского государственного университета Дмитрий Моторов, который возглавляет философский кружок ВУЗа. Обе стороны выскажут свои доводы, затем зрители смогут присоединиться к обсуждению.

Начало мероприятия 13 февраля в 16 часов по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Одним из главных произведений писателя Варлама Шаламова считается его сборник "Колымские рассказы", в котором отражена жизнь заключённых Севвостлага. Сборник создавался с 1954 по 1962 год после возвращения автора с Колымы.

В 2019 году журналист Юрий Дудь выпустил на своем youtube-канале документальный фильм "Колыма - родина нашего страха", в котором рассказал об истории и современных реалиях территорий - бывших концентрационных лагерей СССР.