В Соколе осудили мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку

11.02.2020 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который напал на улице на девочку и изнасиловал ее. Инцидент произошел в октябре 2019 года. 

— Личность подозреваемого вскоре удалось установить при проверке проживающих в городе лиц из ближнего зарубежья. Подозреваемый был разыскан по описанию, проведено его опознание. В течение двух дней после произошедшего по ходатайству следствия судом мужчина был арестован, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал мигранта виновным в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию морального вреда в сумме 400 тыс. рублей.

Тэги: изнасилование, дети, жестокость

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