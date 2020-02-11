Биологическую лабораторию оборудовали в Вологодском научном центре РАН

11.02.2020 [Общество]

Лабораторию биоэкономики и устойчивого развития  открыли в Вологодском научном центре Российской академии наук. Ее обустройство в рамках нацпроекта «Наука» позволило ВолНЦ РАН расширить спектр проводимых здесь исследований: к экономике добавились сельское хозяйство и биотехнологии.

По данным сайта правительства Вологодской области, лаборатория состоит из четырёх помещений: по два в Вологде и в Молочном. На их оборудование потратили более 3 млн. рублей. Лаборатории будут использоваться не только специалистами центра: уже созданы два биокласса, в которых программу дополнительного образования осваивают ребята из школ Вологды и Огарково.

— Благодаря лаборатории у них теперь есть возможность приобрести навыки работы на специальном оборудовании, познакомиться с методиками проведения биологических исследований, реализовать собственные научные и учебные проекты, связанные с внедрением биотехнологий в сельскохозяйственное производство. Все это в будущем будет способствовать росту экономики и устойчивому развитию региона, — сообщает сайт регионального правительства. 

ВолНЦ РАН взращивает научные кадры уже около 15 лет. За это время 56 исследователей защитили кандидатские, еще 6 — докторские. 

Тэги: наука, дополнительное образование
Фото со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова в соцсети

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