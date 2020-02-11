По решению суда в Череповце заблокирован доступ к сайту, торгующему справками об инвалидности

Череповецкий городской суд по требованию прокуратуры запретил доступ к интернет-сайту, торгующему справками об установлении инвалидности в дистанционной форме без проведения медико-социальной экспертизы. Пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что ведомство выявило целый ряд аналогичных ресурсов.

«Информация, содержащаяся на сайтах, вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно допустимости, возможности приобретения и использования подложных документов, побуждает к совершению правонарушений и способствует их совершению», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Решение суда направлено в Роскомнадзор для исполнения.