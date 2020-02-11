Никольчанина, который убил собутыльника и завалил тело досками, приговорили к восьми годам колонии

В Никольском районе вынесли приговор 62-летнему мужчине, который зарезал собутыльника во время застолья, а потом спрятал тело на улице.

Как ранее сообщал NewsVo, 36-летний мужчина был найден мертвым 4 августа 2019 года в деревне Высокая. Его тело с колото-резанными ранениями, заваленное досками, случайно обнаружили возле одного из домов. Выяснилось, что убитый — житель соседней деревни, 30 июля он распивал алкоголь в доме знакомого, к которому вели следы волочения тела. При осмотре жилища обнаружены следы крови.

— В судебном заседании подсудимый вел себя непоследовательно, то признавал вину в убийстве полностью, то частично. Утверждал, что причинил смерть С., защищаясь от его противоправного поведения в порядке самообороны. Пояснил, что 30 июля в ходе распития спиртного С. его оскорблял, обзывал обидными словами, угрожал убить ножом. Потом положил нож на стол. В этот момент он схватил нож и ударил им С. в живот, потом тыкал его ножом еще, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Испугавшись содеянного, подсудимый вытащил тело на улицу и спрятал под досками. О пропаже 36-летнего мужчины заявила в полицию знакомая, которая не видела его несколько дней.

Допрошенные на суде свидетели подтвердили, что убитый в состоянии алкогольного опьянения неоднократно вел себя агрессивно, унижал и оскорблял подсудимого, иногда даже бил.

— Противоправность и аморальность поведения потерпевшего, в числе прочих, суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства, — отмечают в объединенной пресс-службе судов.

Никольчанину назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить сестре убитого компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.