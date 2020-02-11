В Кадуйском районе ищут пропавшего рыбака

10 февраля в Кадуйском районе пропал рыбак. 31-летний мужчина уехал на озеро Ерлог, домой в назначенное время не вернулся. Идут поиски, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.
Ранее NewsVo сообщал, что 28 января на реке Шексна вблизи деревни Десятовская в Белозерском районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками. Один из них выбрался из воды самостоятельно, второй утонул.
UPD от 11.15, 11 февраля
Рыбак был найден начальником 15-й пожарно-спасательной части Романом Цветковым.
«Вчера вечером мужчина уехал на озеро Ерлог на своём снегоходе, техника сломалась и рыбак был вынужден возвращаться домой пешком. Найти дорогу домой не смог, всю ночь блуждал по болоту. Утром я получил заявку от полиции и, созвонившись с отцом потерявшегося, выдвинулся на поиски. Нашёл его в трёх километрах от места пропажи,» — поделился подробностями истории Роман Цветков.