В Кадуйском районе ищут пропавшего рыбака

10 февраля в Кадуйском районе пропал рыбак. 31-летний мужчина уехал на озеро Ерлог, домой в назначенное время не вернулся. Идут поиски, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что 28 января на реке Шексна вблизи деревни Десятовская в Белозерском районе под лед провалился снегоход с двумя рыбаками. Один из них выбрался из воды самостоятельно, второй утонул.

UPD от 11.15, 11 февраля



Рыбак был найден начальником 15-й пожарно-спасательной части Романом Цветковым.