В Череповце будут судить 19-летнего молодого человека, который напал с ножом на подростка

В Череповце завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в нападении с ножом на 16-летнего подростка.

По версии следствия, 3 августа 2019 года, пьяный обвиняемый, находясь возле торгового центра на проспекте Победы, из хулиганских побуждений спровоцировал конфликт с потерпевшим.

«В ходе ссоры он нанес клинком ножа потерпевшему не менее четырех ударов по телу, причинив колото-резаные раны на передней и задней поверхности грудной клетки», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Решением суда молодой человек был заключён под стражу и в настоящее время находится под арестом.

«В ходе следствия, обвиняемый признался, что выпил с другом пива, а на улице незнакомый им ранее молодой человек, проходя навстречу, случайно задел своим левым плечом плечо его приятеля, что ему не понравилось. Он догнал подростка, взял „за грудки“, спровоцировав борьбу, в ходе которой достал из кармана своих брюк складной нож, который он всегда носил при себе, и нанес ранения потерпевшему», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Уголовное дело передано в суд.