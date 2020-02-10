Паспорт фасада исторического дома через дорогу от администрации Вологды оказался незаконным

Историческое здание на улице Марии Ульяновой, 3 в Вологде уже несколько лет увешано незаконными информационными вывесками. Недавно прокуратура установила, что даже сам паспорт фасада для этого здания был разработан с нарушениями законодательства. Их не устраняют уже несколько лет.

К слову, здание на улице Марии Ульяновой, 3 находится практически через дорогу от горадминистрации. Однако устранять это, как и многие другие нарушение в сфере наружной рекламы и вывесок, в администрации города не спешат.

Некоторые вывески и электронное табло на этом здании расположены на не предназначенных для них местах, другие и вовсе закрывают архитектурные и декоративные элементы дома. Как установила прокуратура Вологды, паспорт фасада этого здания противоречит требованиям постановления Правительства Вологодской области от 24.12.2018 г. № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда».

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города 27.12.2019 в адрес Мэра города Вологды внесено представление, по результатам рассмотрения которого Администрацией города Вологды 31.01.2020 собственнику объекта недвижимости направлено уведомление об отмене паспорта фасада от 17.08.2016 г. № 209н, - говорится от ответе прокуратуре жителю Вологды Кириллу Шелепину, который неоднократно обращался в администрацию Вологды по поводу нарушений на фасаде этого здания, но они так и не были устранены.

Паспорт фасада этого дома утвердили в 2016 году в департаменте городского хозяйства. Получается, в Вологде уже более четырех лет действует незаконный документ, который одобрили в администрации города. При этом все эти годы на здании находятся незаконные вывески, уродующие его архитектурный облик.