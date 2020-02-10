В Вологде 17-летнего подростка и двух его подельников будут судить за серию угонов

В Вологде завершено следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении трёх местных жителей в возрасте от 17 лет до 21 года. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении 6 угонов, хищении документов, краже и нарушении ПДД.

По версии следствия, 21 октября 2018 года, 17-летний юноша, разбив стекло правой передней двери, похитил автомобиль «ВАЗ-2106» с ул. Псковской. Позднее, молодой человек встретился с другими подозреваемыми и вместе с ними угнал с ул. Ярославской «ВАЗ-21074». Позже они бросили машину, поскольку заглох двигатель.

«На улице Кирпичной они проникли в автомобиль марки ВАЗ 2106, прокатились и на нем, а затем похитили из нее аккумуляторную батарею стоимостью 2800 рублей и водительское удостоверение владельца. На улице Ильюшина молодые люди присмотрели автомобиль марки ЛАДА 210540, проверили двери, которые оказались не заперты, привели двигатель в рабочее состояние и поехали по улицам города, но на ул. Осаново г. Вологды их преступные действия пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Вологде», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

В ночь на 23 октября 2018 года, несовершеннолетний подозреваемый, совместно с 19-летним приятелем, угнал автомобиль «ВАЗ-21061» из Локомотивного переулка, но был пойман полицейскими на ул. Гагарина. Эту же машину молодые люди угнали 6 ноября 2018 года, бросив позднее на другой улице.

«Кроме того, 19-летний вологжанин 29.01.2019, не имея права на управление транспортными средствами и будучи подвергнут административному наказанию за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки БМВ 520I, при этом был выявлен в микрорайоне Тепличный города Вологды и остановлен сотрудниками полиции. От освидетельствования и в этот раз отказался», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решением суда 17-летний подозреваемый и его 19-летний приятель заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.