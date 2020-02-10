Череповецкие дзюдоисты завоевали медали межрегиональных соревнований

Братья Петр и Павел Беляевы завоевали серебряную и бронзовую медаль на Чемпионате СЗФО по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

Соревнования прошли в минувшую субботу 8 февраля во Пскове. В них приняли участие спортсмены со всех регионов Северо-Запада. Вологодскую область представляли спортсмены отделения дзюдо Центра боевых искусств Череповца под руководством тренера Андрея Орлова.

В весовой категории до 60 кг. серебряную медаль завоевал Павел Беляев, а в категории до 66 кг. бронзовым призером стал Петр Беляев.

