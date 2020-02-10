В Пензе озвучили приговор фигурантам дела «Сети», обвиняемым в организации террористического сообщества

10.02.2020 [Общество]

В Пензе 10 февраля вынесли приговор семерым фигурантам дела о террористическом обществе «Сеть». * Подсудимые заявляли о психологическом давлении, пытках током, избиениях и подброшенном оружии.

Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей. Их обоих следствие назвало организаторами террористического сообщества «Сеть».

Андрею Чернову дали 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину — 13 лет, Михаилу Кулькову — 10 лет. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков. Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 9 годам колонии общего режима. Еще один фигурант дела Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии.

Первым задержанным по делу «Сети», в середине октября 2017 года, стал студент-физик Егор Зорин. Его обвинили в участии в террористическом сообществе. Зорин дал показания на других фигурантов, после чего его отпустили под домашний арест. 4 сентября 2018 года преследование в отношении Зорина прекратили.

Уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть» возбудили в октябре 2017 года. По версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали террористическое сообщество «Сеть» и собирались свергнуть власть. Фигуранты дела, в том числе Шакурский, Пчелинцев, Чернов и Сагынбаев, заявляли, что во время следствия на них оказывалось психологическое давление, их пытали током, избивали, оружие подбросили. Некоторые из них отказались от признательных показаний, которые дали в первые дни после задержаний. ОВД-Инфо подробно рассказывал про каждого фигуранта дела.

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Тэги: дело сети

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