Житель Великоустюгского района бросился с топором на приехавших к нему полицейских

10.02.2020 [Общество]

В Великоустюгском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Красавино. Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 26 января 2020 года, мать подозреваемого заявила в полицию о семейном скандале. Молодой человек, находясь в состоянии опьянения, отказался впускать полицейских.

«Держа в руках топор, он высказал угрозы применения насилия в отношении командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Великоустюгскому району и полицейского-водителя, находившихся при исполнении должностных обязанностей», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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