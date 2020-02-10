В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

Наталья Рюмина

Несколько лет назад вологодское отделение судебных приставов переехало с улицы Мальцева на улицу Петрозаводскую, получив для своей деятельности целое здание. С тех пор автомобильная дорога рядом постоянно заставлена машинами, что создает аварийные ситуации, говорят водители.

В секунде от аварии

После того, как на Петрозаводской обосновались приставы, одна полоса улицы Можайской от перекрестка с улицей Петрозаводской в сторону автомобильной дороги «Вологда — Ростилово» (Старомосковское шоссе) превратилась в парковку.

Проблемный участок дороги на Яндекс-картах

Все бы ничего, но заставленная машинами проезжая часть начинается после поворота. То есть водители, которые едут со стороны Можайского в сторону Грязовца, не видят, что творится на дороге, куда поворачивают.

В редакцию Newsvo с проблемой обратился житель Вологды Михаил Воронов (ред. - имя изменено по просьбе мужчины в соответствии с законом о СМИ). Он ездит по этой дороге каждый день, говорит, что раньше вообще ставили машины по обе стороны дороги. Ограничений по скорости в этом месте нет, количество полос указано на знаках и не знающий водитель, попадает в аварийную ситуацию. Так, те, кто едет в правом ряду по улице Можайского в сторону Москвы, сразу после поворота встречаются с рядом машин и наледью, которая образовалась в этом месте из-за неправильной парковки. Коммунальные службы не могут почистить полосу, которая вечно занята.

«На моих глазах в этом месте столкнулись две машины, другая, улетела с дороги в сугроб, пытаясь на задеть боком, машину в левом ряду. Машины приставов стоят постоянно, при том что в паре метров есть нормальная парковка, видимо, госслужащим лень перейти дорогу, надо, чтобы карета была подана максимально близко к крыльцу. Представьте, вы едете по асфальту, с максимально разрешенной скоростью, а после поворота резко попадаете на снег, и перед вами вырастает ряд авто. Машину может просто занести в такой ситуации», — продолжает Михаил.

Перед поворотом находятся знаки «Движение по полосам», которые дают основание полагать, что поворачивать можно по двум полосам. Однако по факту сразу после поворота по право стороне ехать нельзя - там авто. Водителям, которые двигаются в правой полосе с улицы Можайского приходится резко перестраиваться, подрезая тех, кто едет по левой полосе, либо уходить от столкновения направо по наледи.

При этом паркуют машины сотрудники ФССП и, возможно, те, кто приезжает к ним на прием. Паркуются в произвольном порядке, несмотря на то, что, в отсутствие специальных знаков, необходимо парковать авто только параллельно проезжей части.

Интересно, у федеральной службы судебных приставов есть своя парковка, но, видимо, там мест всем не хватает.

Всего в Вологодском отделении ФССП работает 203 сотрудника, им каждый год из бюджета выделяют деньги на проезд в общественном транспорте, так что на машине ездить, вроде, и необязательно. Так, например, на 2020 год только для передвижения на автобусах по городу Вологде приставам было выделено 2,5 миллиона рублей. На эти деньги служба закупила у ООО «ПАТП-№ 1» 1269 проездных билетов на весь год. Ограничения по количеству поездок нет.

Под контролем

С тем, что ситуация с дорогой напротив здания ФССП требует вмешательства, согласились и в ГИБДД. На запрос Newsvo там ответили, что провели проверку на участке улицы Можайского от перекрестка с улицей Петрозаводской в сторону автомобильной дороги «Вологда — Ростилово». По ее итогам было возбуждено дело об административном правонарушении и отправлено предложение в департамент городского хозяйства города Вологды установить на данном участке знак «Остановка запрещена».

«По результатам проверки установлено, что дорожный знак 5.15.2 „Движение по полосам“ установленный слева по ходу движения транспортных средств со стороны улицы Конева, не соответствует конфигурации перекрестка. В связи с этим, по факту нарушения требований нормативных документов действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — сообщил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Вологодской области Евгений Моисеев.

Он также пояснил, что в соответствии с ПДД, остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в некоторых случаях на тротуаре разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.

«Дополнительно сообщаю, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в адрес департамента городского хозяйства администрации города Вологды направлено предложение, о необходимости установки дорожных знаков 3.27 „Остановка запрещена“ на указанном участке улично-дорожной сети», — пояснил Евгений Моисеев.

Также в ГИБДД пообещали организовать периодический контроль за соблюдением ПДД РФ на данном участке улицы «в целях пресечения нарушений ПДД РФ, в том числе нарушений правил парковки водителями транспортных средств».

Стоить отметить, что результаты проверки уже видны: напротив здания ФССП стали ставить машины строго параллельно проезжей части. Наледь, однако, до весны уже никуда не денется.

У вологжан вся надежда на то, что департамент городского хозяйства примет предложение ГИБДД и установит знак «Остановка запрещена», решив проблему с парковкой и безопасностью дорожного движения в этом месте раз и навсегда.