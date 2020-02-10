Черепочанин привез домой из Карелии ручную гранату и винтовочные патроны

10.02.2020 [Общество]

Череповецкий городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатого вещества и боеприпасов.

В материалах дела говорится, что в июне 2019 года подсудимый в лесу у поселка Рускеала (республика Карелия) нашёл ручную гранату М-24 и 26 винтовочных патронов «Маузер». НБоеприпасы он привёз в Череповец и хранил до момента изъятия правоохранителями.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что во время ознакомления с материалами дела, обвиняемый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. В суде они указали на то, что мужчина впервые совершил преступления, написал явку с повинной, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приняв во внимание эти факты, суд постановил уничтожить боеприпасы и прекратил уголовное дело. Решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVo сообщал, что на территории промзоны в районе улицы Клубова в Вологде нашли пакет с гранатами и патронами. Боеприпасы были обнаружены 12 декабря во время проведения земляных работ. 

 

Тэги: гранаты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
Житель Великого Устюга, приехавший в Москву на съемки телепередачи, выпал из окна
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологде начальник отдела госавтодорнадзора ради отчетов незаконно штрафовал перевозчиков
В Вологде суд рассмотрит апелляцию по делу о сносе объектов полигона на станции Шиес
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
10.02.2020 [Общество]

В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

516
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие дзюдоисты завоевали медали межрегиональных соревнований
В Пензе озвучили приговор фигурантам дела «Сети», обвиняемым в организации террористического сообщества
Житель Великоустюгского района бросился с топором на приехавших к нему полицейских
В Вологодской области ввели карантин по гриппу
В Череповецком районе начали демонтировать незаконный асфальтовый завод
В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация
Черепочанин привез домой из Карелии ручную гранату и винтовочные патроны
 


10.02.2020 [Общество]

В Вологде у здания приставов из-за парковки на дороге сложилась аварийная ситуация

516
0
10.02.2020 [БлогоVO]

Учителя белозерских школ вынуждены нанимать такси

228
0
10.02.2020 [Обзор Прессы]

«Госпереворот с одним пистолетом Макарова на семерых». Семь причин, почему мы не верим следствию по делу «Сети»*

93
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика