Черепочанин привез домой из Карелии ручную гранату и винтовочные патроны

Череповецкий городской суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывчатого вещества и боеприпасов.

В материалах дела говорится, что в июне 2019 года подсудимый в лесу у поселка Рускеала (республика Карелия) нашёл ручную гранату М-24 и 26 винтовочных патронов «Маузер». НБоеприпасы он привёз в Череповец и хранил до момента изъятия правоохранителями.

Пресс-служба судов Вологодской области сообщает, что во время ознакомления с материалами дела, обвиняемый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. В суде они указали на то, что мужчина впервые совершил преступления, написал явку с повинной, а также полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приняв во внимание эти факты, суд постановил уничтожить боеприпасы и прекратил уголовное дело. Решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVo сообщал, что на территории промзоны в районе улицы Клубова в Вологде нашли пакет с гранатами и патронами. Боеприпасы были обнаружены 12 декабря во время проведения земляных работ.