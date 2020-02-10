Из строительного магазина в Череповце за сутки дважды пытались вынести неоплаченные товары

В Череповце сотрудники Росгвардии дважды за сутки задерживали местных жителей, пытавшихся похитить товары из строительного магазина на Октябрьском проспекте. Оба происшествия случились 9 февраля.

«В первом случае около 11:00 череповчанин 1983 г. р. пытался пронести мимо кассы неоплаченные сверла для дрели. Около 17:00 житель Череповца 1989 г. р. взял с полок мебельную фурнитуру, спрятал в карманы и попытался пройти через кассовую зону, не оплатив товар», — пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Во время беседы с правоохранителями мужчины не смогли пояснить причины своих поступков. В отношении обоих задержанных составлены административные материалы за мелкое хищение. Череповчанам грозит штраф в размере пятикратной стоимости похищенного или административный арест на срок до 15 суток.