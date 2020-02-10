Хоккейный «Алмаз» пробился в плей-офф молодежной хоккейной лиги

10.02.2020 [Спорт]

Череповецкий "Алмаз" одержал победу в хоккейном матче против московского клуба «Крылья Советов» со счётом 4:3.

Сначала подопечные Евгения Ставровского уступали в счёте 1:2 после двух период, В третьем сначала сравняли счёт, затем вышли вперёд, после чего уже гости вновь сравняли счёт, сделав его 3:3. А победную шайбу, при игре в большинстве, на свой счёт записал Никита Луховской, менее чем за пять минут до конца основного времени матча.

"Молодежка" Череповца сейчас занимает четвертое место Западной конференции, имея 79 очков и точно не отпустится ниже 8-й строчки. Отметим что «Алмаз» ещё не разу не пропускал плей-офф МХЛ. Лучший результат был в сезоне 2016/17, когда череповчане дошли до полуфинала.
 

Тэги: хоккей

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