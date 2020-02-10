Рок-концерт состоится в «Книжном экспрессе» на улице Пролетарской в Вологде 14 февраля

Концерт музыкантов вологодской группы «Асоциальная сеть» пройдёт в библиотеке «Книжный экспресс» на Пролетарской 14 февраля. Алексей Коробицын и Иван Смыслов подготовили для слушателей акустическую программу, сообщается в группе библиотеки в социальной сети.

- «Асоциальная сеть» - это прежде всего некий маленький марш протеста против засилья соцсетей в жизни каждого индивидуума, - объясняют название группы сами участники группы - Мы не против присутствия в нашей жизни различных интернет-ресурсов и общения в сетях, но призываем не ограничиваться этим, а выходить за их рамки и чаще общаться в реальной жизни, глаза в глаза.

Начало концерта 14 февраля в 19:00 в городской библиотеке №6 на Пролетарской, 73. Вход свободный.