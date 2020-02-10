Рок-концерт состоится в «Книжном экспрессе» на улице Пролетарской в Вологде 14 февраля

10.02.2020 [Общество]

Концерт музыкантов вологодской группы «Асоциальная сеть» пройдёт в библиотеке «Книжный экспресс» на Пролетарской 14 февраля. Алексей Коробицын и Иван Смыслов подготовили для слушателей акустическую программу, сообщается в группе библиотеки в социальной сети.

- «Асоциальная сеть» - это прежде всего некий маленький марш протеста против засилья соцсетей в жизни каждого индивидуума, - объясняют название группы сами участники группы - Мы не против присутствия в нашей жизни различных интернет-ресурсов и общения в сетях, но призываем не ограничиваться этим, а выходить за их рамки и чаще общаться в реальной жизни, глаза в глаза.

Начало концерта 14 февраля в 19:00 в городской библиотеке №6 на Пролетарской, 73. Вход свободный.

Тэги: музыка, концерты, библиотека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
Житель Великого Устюга, приехавший в Москву на съемки телепередачи, выпал из окна
07.02.2020 [Общество]

Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

2384
0
03.02.2020 [Общество]

Вологодская область потратит 4 млн рублей на проект ремонта здания представительства региона в Москве

1563
1
27.01.2020 [Общество]

"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города

5911
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Три человека получили травмы в столкновении «Шевроле» и фуры в Вологде
Хакера из Вологды, который взламывал почтовые аккаунты, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Хоккейный «Алмаз» пробился в плей-офф молодежной хоккейной лиги
Рок-концерт состоится в «Книжном экспрессе» на улице Пролетарской в Вологде 14 февраля
В Череповце водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода
Правозащитники сообщили о пытках заключенных колонии №12 в Шексне
Антон Мусихин назначен заместителем гендиректора ЗАО "Горстройзаказчик"
 


07.02.2020 [Общество]

Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

2384
0
09.02.2020 [БлогоVO]

Побывала в Кузинской школе. Руководство Устюга твёрдо решило её уничтожить

312
0
07.02.2020 [Обзор Прессы]

Мой герой. Геннадий Смирнов

618
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика