Истории зрителей о любви представит плейбек театр в Доме купца Самарина 14 февраля

Плейбек театр «Предлог» представит спектакль по историям вологжан «Любовь и город» в музее «Дом купца Самарина» 14 февраля.
— Плейбек театр — это место, где вы можете рассказать любую историю и увидеть, как она воплощается в мини-спектакле на сцене, — рассказывает Ольга Трескина, одна из основателей и актриса плейбек театра «Предлог» — Это театр импровизации, где в режиме «здесь и сейчас» играются настоящие эмоции и невыдуманные случаи из жизни. Зрители рассказывают, актеры играют. В этот раз мы играем в выставочном комплексе «Вологда на рубеже XIX–XX веков», который сам по себе рождает воспоминания и ностальгические чувства.
Начало спектакля в 18:30, сбор гостей в 18:00, в музее «Дом купца Самарина»: Вологда, Советский проспект, 16А. Гости смогут посетить экспозицию музея перед спектаклем.
Сколько заплатить за вход, решают сами гости, посещение выставки перед спектаклем по льготной стоимости — 50 рублей.