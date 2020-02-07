Истории зрителей о любви представит плейбек театр в Доме купца Самарина 14 февраля

Плейбек театр «Предлог» представит спектакль по историям вологжан «Любовь и город» в музее «Дом купца Самарина» 14 февраля.

— Плейбек театр — это место, где вы можете рассказать любую историю и увидеть, как она воплощается в мини-спектакле на сцене, — рассказывает Ольга Трескина, одна из основателей и актриса плейбек театра «Предлог» — Это театр импровизации, где в режиме «здесь и сейчас» играются настоящие эмоции и невыдуманные случаи из жизни. Зрители рассказывают, актеры играют. В этот раз мы играем в выставочном комплексе «Вологда на рубеже XIX–XX веков», который сам по себе рождает воспоминания и ностальгические чувства.