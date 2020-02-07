Забытые названия улиц города: где в Вологде Дворянская улица и площадь Шмидта?

NewsVo продолжает серию публикаций об истории улиц Вологды. В этом материале выясняем, как раньше назывались улицы Герцена, Мира, площади Свободы и Бабушкина, Пречистенская набережная.

Дворянская – Екатерининско-Дворянская – Герцена

История улицы начинается в XVII веке: в летописях упоминается, что в 1654 году здесь был основан Свято-Духов монастырь. Первоначально она носила название Дворянской, в конце XVIII веке была переименована в Екатерининско-Дворянскую. В одних краеведческих книгах это связывают с утверждением в 1781 году Екатериной II первого генерального плана города, в других – со строительством на улице каменной церкви Екатерины Великомученицы. Этот храм разобран в середине 1960-х годов, на его месте сейчас проезжая часть улицы Предтеченской и стоянка автомобилей перед бассейном «Динамо», сообщает портал "Культура в Вологодской области".

Екатерининская церковь. Фото П. Павлова из кн. Дунаев Б.И. Северно-русское гражданское и церковное зодчество. Город Вологда. – М.: Тип В.И. Воронова, 1914

В октябре 1918 года, в первую годовщину революции, Екатерининско-Дворянская улица была переименована. Ей присвоили имя русского публициста Александра Герцена.

Фото из группы Старая Вологда в соцсети

Известно, что до 1928 года на улице Герцена была деревянная фашинная мостовая (фашин - связка молодого леса, толстых пpутьев без листьев), позднее ее покрыли булыжным камнем, а в 1955-58 годах улица была заасфальтирована.

Гостинодворская площадь – площадь Свободы

Площадь Свободы – это территория у памятника Владимиру Ленину рядом с аллеей на проспекте Победы.

Скриншот Яндекс-карт

До 1918 года она называлась Гостинодворской и занимала бОльшее пространство - от бывшей городской электростанции до Мяснорядского моста через речку Золотуху.

В расположенных вокруг площади особняках были гостиницы – отсюда и название места. На площади проводились ярмарки, шла торговля. До революции на площади стояла кирпичная часовня во имя Казанской иконы Божией Матери.

На открытке Гостинодворская площадь (современная улица Мира). Гостинодворская улица была частью современного проспекта Победы, берущей начало от улице Мира. Фото - Старая Вологда.

По данным портала «Культура в Вологодской области», она была закрыта специальным постановлением вологодского губисполкома в 1924 году и позднее разобрана. На месте часовни сейчас проезжая часть улицы Мира.

В 1918 году Гостинодворскую площадь переименовали в площадь Свободы.

Золотушная и Глинковская улицы – набережная Свободы – улица Сталина - улица Мира

Одна из главных улиц города возникла еще в середине XVI века: Иван Грозный в 1564– 1565 годах повелел при сооружении крепости углубить речку Золотуху – та стала служить оборонительным рвом. Тогда вдоль этого рва появились первые деревянные избы, они начали строиться на юг, улицу назвали Золотушной.

«В 1676 году там, где Золотуха была соединена «копанью» с речкой Шограш, построена церковь Николы на Глинке, что в Рассыльничьей слободе. Впоследствии от этой церкви взяла начало Глинковская улица, которая уходила дальше к югу, где территория еще пустовала. Вокруг стоял девственный лес», - говорится в книге «Улицы Вологды».

После революции Золотушную (от Мяснорядского моста до Винтеровского моста) и Глинковскую (от храма до вокзала) улицы переименовали в набережную Свободы. В 1947 году площадь Свободы и набережная Свободы были объединены в улицу Сталина, в ноябре 1961 года улица Сталина в Вологде была переименована в улицу Мира.

Улица Мира в 1950-е, из личного архива Вадима Клыкова. Фото из группы Старая Вологда.

Пречистенская набережная – Лесная набережная – Спортивная набережная - набережная Кедрова – Пречистенская набережная

В XX веке набережную от устья реки Золотухи до речного вокзала переименовывали несколько раз. До революции она была Пречистенской - там располагалась церковь Богородицы на Нижнем Долу, а в христианском вероучении Богоматерь именуется «Пресвятой» и «Пречистой».

Фото XIX века, из группы Старая Вологда.

Храм Богородицы на Нижнем Долу находится на набережной между Красным мостом и мостом 800-летия Вологды и сейчас выглядит так:





Фото из группы храма в соцсети

В 1918 году была Пречистенская набережная была переименована в Лесную, в 30-е годы – в Спортивную, а в декабре 1959 года ей было присвоено имя Михаила Кедрова, российского революционера, деятеля советских спецслужб.

Набережная Кедрова, фото из группы Старая Вологда.

26 сентября 1991 года набережной было возвращено историческое название Пречистенской.

Привокзальная площадь – площадь Шмидта – площадь Бабушкина

Территория возле достроенного в Вологде в 1907 году каменного вокзала стала называться Привокзальной (Вокзальной).

В советское время ее назвали именем академика Отто Шмидта. 26 июня 1934 года на площади состоялся митинг, на котором жители встречали экипаж парохода «Челюскин». 13 февраля того же года пароход под управлением начальника экспедиции Отто Шмидта и капитана Владимира Воронина был раздавлен льдами и затонул в Беринговом проливе. Эвакуированный экипаж в течение двух месяцев жил на льду, всё это время за жизнью и спасением команды наблюдала вся страна.

Позднее, в январе 1973 года, к столетию революционера Ивана Бабушкина, площадь Шмидта переименовали в площадь Бабушкина.

Продолжение следует

Проект «Сокровища земли вологодской» реализуется при грантовой поддержке правительства Вологодской области.

При подготовке публикации использовались материалы книг:

«Улицы Вологды» (составил, литературно обработал и дополнил В. М. Малков), 1977 год.

«Сборник истории старых улиц г. Вологды», созданный в конце 1960-х годов при областном краеведческом музее.

Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004.