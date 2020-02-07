Администрация Вологды приглашает жителей на отчеты чиновников за 2019 год

07.02.2020 [Общество]

В феврале в Вологде пройдут публичные отчеты о работе администрации города за 2019 год. Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что их могут посетить все жители и задать вопросы.

- Со следующей недели начинаются встречи с вологжанами, на которых мои заместители, начальники департаментов и управлений отчитаются каждый по своему направлению. Всего состоится 11 профильных публичных отчетов, в которых мы приглашаем принять участие всех желающих. Вологжане смогут не только услышать доклад, но и задать вопросы, высказать предложения по развитию города в ближайшем будущем, - рассказал Сергей Воропанов.

26 февраля пройдет публичный отчет мэра города. Его онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте администрации Вологды.  

График отчетов смотрите в галерее.

Тэги: администрация Вологды

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